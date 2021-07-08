Компания A-One представила трейлер «Основного инстинкта» без цензуры

Москва, 8 июля. Трейлер отреставрированной версии эротического триллера «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом появился в Сети. Ролик презентовала компания A-One.

Выход трейлера состоялся в преддверии релиза культового фильма «Основной инстинкт» в кинотеатрах России. На большом экране триллер покажут впервые 29 июля, отметили в кинокомпании.

«Премьера «Основного инстинкта» состоялась в 1992 году на открытии Каннского кинофестиваля, и, спустя почти 30 лет, он остается смелым и новаторским фильмом, определившим жанр эротического триллера», — говорится в сообщении пресс-службы A-One.

Реставрацию фильма сделали с оригинального негатива под руководством режиссера Пола Верховена. В ленте восстановили сцены, которые удалили из-за цензуры для проката в Соединенных Штатах, добавили в кинопрокатной компании.

Желающим увидеть второй полнометражный фильм по сериалу «Аббатство Даунтон» придется подождать. Продюсеры решили перенести премьеру ленты о семействе Кроули на 18 марта 2022 года.