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Лавров: попытки Киева изменить Минские соглашения нарушают международное право
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Лавров: попытки Киева изменить Минские соглашения нарушают международное право

  /   Обновлено: 08 июля 2021 06:25
Политика
Лавров: попытки Киева изменить Минские соглашения нарушают международное право
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 8 июля. Киевские власти манипулируют европейскими партнерами в своих личных целях, но прислушиваются к Соединенным Штатам. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Запад пытается "оправдать своих подопечных" в лице Украины, а та вертит своими зарубежными кураторами как хочет. Такое положение дел является реальностью, и оно с нами надолго, резюмировал Лавров.

Изменение сути Минских соглашений является обязательным, по мнению Киева, шагом для урегулирования конфликта на Донбассе, в том числе отказ от переговоров с ДНР и ЛНР. Лавров напомнил, что текст договора был одобрен в Совбезе ООН и имеет особый статус.

«Это уже даже не переписывание истории, а переписывание международного права», заявил глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что Москва ожидает от Вашингтона решения о проведении саммита "пятерки" Совбеза ООН. При этом Франция и Китай уже дали положительный ответ.

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