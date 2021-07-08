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США проигнорировали предложение России начать диалог по кибербезопасности

  /   Обновлено: 08 июля 2021 05:19
Политика
США проигнорировали предложение России начать диалог по кибербезопасности
pixabay.com/PD

Москва, 8 июля. Россия предлагала США начать диалог по кибербезопасности, однако ответа так и не последовало. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в хакерских атаках и подрыве интересов западных стран. В ответ Россия предлагала США начать совместную работу в этом направлении, чтобы решать возникшие вопросы.

Лавров напомнил, что во время женевского саммита американский президент Джо Байден поручил своим сотрудникам проработать организацию такого диалога в дополнении к совместной работе стран по стратегической стабильности. Однако дальше слов дело так и не продвинулось, заключил министр в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон ждет практических результатов от конструктивных переговоров с Москвой по борьбе с преступностью в киберсфере. Он отметил, что Россия и США могут сотрудничать по вопросам контроля над вооружениями, кибербезопасности и региональных кризисов.

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сша лавров кибербезопасность
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