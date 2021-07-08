Лавров считает своевременной внесенную поправку о запрете искажения истории

Москва, 8 июля. Поправка о запрете фальсификации исторических фактов, внесенная в Конституцию РФ, является очень своевременной мерой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Попыток переписать историю и подменить факты становится все больше, поэтому поправка в Конституцию России очень своевременная. Об этом Лавров заявил во время своей лекции в Дальневосточном федеральном университете.

Ранее Лавров заявил, что Россия может столкнуться с провокациями со стороны Запада в преддверии парламентских выборов в стране. В частности, на провокации могут пойти страны Запада.