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Лавров считает своевременной внесенную поправку о запрете искажения истории
Общество
Лавров считает своевременной внесенную поправку о запрете искажения истории
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 8 июля. Поправка о запрете фальсификации исторических фактов, внесенная в Конституцию РФ, является очень своевременной мерой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Попыток переписать историю и подменить факты становится все больше, поэтому поправка в Конституцию России очень своевременная. Об этом Лавров заявил во время своей лекции в Дальневосточном федеральном университете.

Ранее Лавров заявил, что Россия может столкнуться с провокациями со стороны Запада в преддверии парламентских выборов в стране. В частности, на провокации могут пойти страны Запада.

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Сергей Лавров вов лекция
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