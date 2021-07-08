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Россия ожидает от США ответа по проведению саммита «пятерки» Совбеза ООН

  /   Обновлено: 08 июля 2021 05:29
Политика
Россия ожидает от США ответа по проведению саммита «пятерки» Совбеза ООН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 8 июля. Москва не получала от Вашингтона ответ на идею проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Встреча подразумевает проведение переговоров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Президент США Джо Байден пока никак не отреагировал на предложение. Великобритания, судя по всему, останется солидарна с американской стороной, поэтому пока тоже не дала ответа.

«По крайней мере Китай, Франция активно поддержали идею проведения такого саммита», сказал Лавров.

Министр добавил, что слова о международной изоляции России не соответствуют действительности. По его словам, множество стран Евразии, Латинской Америки и Африки являются постоянными надежными партнерами РФ.

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