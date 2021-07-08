В НАТО дали Зеленскому ответ на просьбу о вступлении в Альянс

Вашингтон, 8 июля. Достижения определенных целей недостаточно для вступления в Североатлантический альянс, уверен спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай.

Получение плана действий по членству в НАТО и само принятие определенной страны в Альянс является политическим решением. Так Аппатурай ответил на выступление президента Украины Владимира Зеленского, который попросил перечень критериев для вступления в блок.

«Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии», — рассказал Аппатурай.

Политик отметил, что страна безусловно должна быть готова к членству, но к расширению необходимо подготовиться и самому Альянсу. По его мнению, решение должны принимать страны-участницы НАТО, без участия третьих сторон.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров назвал иллюзией стремление Украины вступить в НАТО. Этот шаг не отвечает интересам государства и лишает его имеющихся преимуществ.