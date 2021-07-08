Ubisoft создает MMO-проект по вселенной Assassin’s Creed

Монреаль, 8 июля. Французский разработчик компьютерных игр Ubisoft разрабатывает сервисную игру по мотивам франшизы Assassin’s Creed.

Согласно информации журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, проект Infinity будет представлен в стиле MMO. Релиз должен состояться не раньше 2024 года. Инсайдер сообщает, что игрокам будет доступно некое пространство, которое позволит запускать игры серии. Уточняется, что подобного геймеры еще не видели.

Игры будут розниться по масштабу и сеттингу, а сами разработчики оставят место для расширения, чтобы со временем освежать игровой процесс нововведениями. Поддержка может осуществляться многие годы после релиза.

Над созданием проекта работают объединенные команды в Монреале и Квебеке. Любопытно, что эту информацию уже подтвердил официальный представитель Ubisoft.

Ранее стало известно, что сценарист Джеб Стюарт займется сериалом по Assassin’s Creed. Он создается для стриминговой платформы Netflix.