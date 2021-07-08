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Чубайс назвал два ключевых процесса в экономике России на ближайшие годы
Экономика
Чубайс назвал два ключевых процесса в экономике России на ближайшие годы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 июля. России необходимо сосредоточиться на производстве водорода и полной реструктуризации отраслей, заявил спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Вышеуказанные процессы смогут перевернуть российскую экономику в ближайшие десять лет. По словам Чубайса, сейчас важно создать крупную индустрию по производству водорода с объемами продаж свыше 100 млрд долларов.

Что касается реструктуризации отраслей, то здесь речь идет о металлургии и транспортном машиностроении. По словам Чубайса, их преобразование будет полезно для будущих рынков, связанных с водородом.

Чубайс ранее высказался против безвозмездной выдачи предприятиям «зеленых сертификатов». Они подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников.

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россия чубайс водород
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