Датские ученые предостерегли беременных от употребления кофе

Копенгаген, 8 июля. Беременным женщинам стоит с осторожностью относиться к употреблению кофе. Такое предостережение высказали датские ученые.

Горячий напиток имеет множество полезных свойств, однако даже в таком случае существуют исключения для некоторых граждан. Прежде всего отказаться от употребления кофе следует беременным женщинам и людям, страдающих от тревоги, сообщает Videnskab.

Большие объемы напитка могут негативно повлиять на развивающийся плод. В случае с людьми, страдающими от чувства внутреннего дискомфорта, кофе способствует усилению такого эффекта.

Ранее медики определили лучший вид утреннего кофе. Речь идет об обычном черном зерновом напитке без добавок. Именно он снижает риск сердечной недостаточности.