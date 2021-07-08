Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 05:36
05:35
Армия
Корабли ТОФ поучаствуют в параде ко Дню ВМФ в бухте Золотой Рог Владивостока
05:29
Политика
Россия ожидает от США ответа по проведению саммита «пятерки» Совбеза ООН
05:20
Политика
Лавров отрицает изоляцию России на международной арене
05:18
Политика
Лавров надеется на подписание мирного договора России с Японией
05:16
Общество
Лавров считает своевременной внесенную поправку о запрете искажения истории
05:15
Политика
США проигнорировали предложение России начать диалог по кибербезопасности
05:07
Политика
В НАТО дали Зеленскому ответ на просьбу о вступлении в Альянс
05:03
Экономика
Чубайс назвал два ключевых процесса в экономике России на ближайшие годы
04:58
Политика
Экс-депутат Рады Мураев назвал истерикой поведение Зеленского из-за НАТО
04:56
Общество
Ubisoft создает MMO-проект по вселенной Assassin’s Creed
Все новости

Датские ученые предостерегли беременных от употребления кофе
Общество
Датские ученые предостерегли беременных от употребления кофе
pixabay.com

Копенгаген, 8 июля. Беременным женщинам стоит с осторожностью относиться к употреблению кофе. Такое предостережение высказали датские ученые.

Горячий напиток имеет множество полезных свойств, однако даже в таком случае существуют исключения для некоторых граждан. Прежде всего отказаться от употребления кофе следует беременным женщинам и людям, страдающих от тревоги, сообщает Videnskab.

Большие объемы напитка могут негативно повлиять на развивающийся плод. В случае с людьми, страдающими от чувства внутреннего дискомфорта, кофе способствует усилению такого эффекта.

Ранее медики определили лучший вид утреннего кофе. Речь идет об обычном черном зерновом напитке без добавок. Именно он снижает риск сердечной недостаточности.

Вернуться назад

ученые беременность кофе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru