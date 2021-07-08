Головную боль назвали самой частой побочной реакцией на «Спутник V» в Аргентине

Буэнос-Айрес, 8 июля. Самой частой побочной реакцией на препарат «Спутник V» является головная боль и повышение температуры. Такие данные следуют из исследования Минздрава Аргентины.

Информация по побочным эффектам совпадает с данными в инструкции по применению «Спутника V». После введения препарата выявили свыше 38 тысяч «побочек», предположительно, связанных с прививкой, и 2,78 случая тяжелых реакций на 100 тысяч введенных доз. Всего ввели 6,9 млн доз, пишет РИА Новости.

Минздрав Аргентины зафиксировал свыше 15 тысяч случаев головной боли и болей в мышцах и суставах, более 14 тысяч случаев повышения температуры. Исследование медиков подтвердило безопасность «Спутника V», так как случаев госпитализации очень мало, отметили в Российском фонде прямых инвестиций.

Безопасность и эффективность российской вакцины «Спутник V» отмечена в статье британского научного журнала Nature. После введения препарата не наблюдалось нарушений свертываемости крови, отметила автор Бьянка Ногради.