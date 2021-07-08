Экс-депутат Рады Мураев назвал истерикой поведение Зеленского из-за НАТО

Киев, 8 июля. Действия президента Украины Владимира Зеленского и его команды в последнее время больше похожи на истерику, чем на конструктивную позицию. Это связано с вопросом вступления в НАТО.

Офис украинского лидера потерпел «сокрушительное поражение в международных отношениях», заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш». Нидерланды и Венгрия заблокировали соглашение по ассоциации между Киевом, НАТО и ЕС.

«Когда-то у Украины были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Голландией и Францией. А сегодня это наши оппоненты... Зеленский все сделал для того, чтобы нас не уважали как страну в Германии и Франции», — добавил Мураев.

Владимир Зеленский ранее назвал условие вступления Украины в НАТО. Оно связано вовсе не с реформами внутри страны, а с геополитическим решением.