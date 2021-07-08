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Лавров заявил о возможных провокациях перед парламентскими выборами в России
Политика
Лавров заявил о возможных провокациях перед парламентскими выборами в России
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 8 июля. Россия может столкнуться с провокациями со стороны Запада в преддверии парламентских выборов в стране. Такую возможность не исключил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Западные страны неоднократно пытались дестабилизировать ситуацию в России перед избирательными процессами. В сентябре в стране запланировано проведение выборов в Госдуму.

«Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать», отметил дипломат.

После выборов западные провокаторы могут начать кампанию по непризнанию их результатов. Однако российские власти будут ориентироваться на мнение своего народа, который может самостоятельно оценить действия государства и сделать соответствующий выбор.

В России 19 сентября состоится единый день голосования, в рамках которого запланировано проведение выборов депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и выборов депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявила о формировании списков лиц, заведомо не имеющих право участвовать в выборах.

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