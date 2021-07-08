Лавров заявил о возможных провокациях перед парламентскими выборами в России

Москва, 8 июля. Россия может столкнуться с провокациями со стороны Запада в преддверии парламентских выборов в стране. Такую возможность не исключил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Западные страны неоднократно пытались дестабилизировать ситуацию в России перед избирательными процессами. В сентябре в стране запланировано проведение выборов в Госдуму.

«Можно предположить, что накануне выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать», — отметил дипломат.

После выборов западные провокаторы могут начать кампанию по непризнанию их результатов. Однако российские власти будут ориентироваться на мнение своего народа, который может самостоятельно оценить действия государства и сделать соответствующий выбор.

В России 19 сентября состоится единый день голосования, в рамках которого запланировано проведение выборов депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации и выборов депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее заявила о формировании списков лиц, заведомо не имеющих право участвовать в выборах.