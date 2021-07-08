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Лавров отрицает изоляцию России на международной арене

  /   Обновлено: 08 июля 2021 05:20
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Политика
Лавров отрицает изоляцию России на международной арене
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июля. Никакой изоляции России в мире, несмотря на заявления западных стран, нет. Об этом заявили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Слова о якобы изолированной от мирового сообщества России звучат уже на протяжении последних семи лет. Однако это никак не отражает действительность, подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, российское государство, наоборот, находит все больше новых партнеров по всему миру и ведет с ними активное сотрудничество. В пример министр привел большинство стран евразийского континента, Латинскую Америку и Африку.

Лавров также отметил, что в преддверии выборов в Госдуму стоит ожидать провокации со стороны Запада. По его словам, подобные попытки вмешательства во внутренние дела России уже наблюдались ранее.

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лавров запад изоляция
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