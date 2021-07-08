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Жительница ЛНР получила ранения при обстреле ВСУ

  /   Обновлено: 08 июля 2021 04:31
Происшествия
Жительница ЛНР получила ранения при обстреле ВСУ
Федеральное агентство новостей

Луганск, 8 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел территории поселка Донецкий. В результате атаки пострадала гражданка ЛНР 1960 года рождения.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что огонь велся с позиций ВСУ около населенного пункта Новотошковское из минометных орудий. Всего было выпущено около десяти снарядов.

«В результате данной провокации тяжелые ранения получила мирная жительница 1960 года рождения», заявил представитель НМ ЛНР.

Пострадавшая женщина была в экстренном порядке доставлена в больницу. Сейчас за ее жизнь борются медики, подчеркнул Филипоненко.

Ранее в ЛНР отчитались об стрелах ВСУ за 6 июля. Режим перемирия был нарушен трижды в течение суток, заявили представители Луганской Народной Республики.

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