Жительница ЛНР получила ранения при обстреле ВСУ

Луганск, 8 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели обстрел территории поселка Донецкий. В результате атаки пострадала гражданка ЛНР 1960 года рождения.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что огонь велся с позиций ВСУ около населенного пункта Новотошковское из минометных орудий. Всего было выпущено около десяти снарядов.

«В результате данной провокации тяжелые ранения получила мирная жительница 1960 года рождения», — заявил представитель НМ ЛНР.

Пострадавшая женщина была в экстренном порядке доставлена в больницу. Сейчас за ее жизнь борются медики, подчеркнул Филипоненко.

Ранее в ЛНР отчитались об стрелах ВСУ за 6 июля. Режим перемирия был нарушен трижды в течение суток, заявили представители Луганской Народной Республики.