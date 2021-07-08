CNN сообщил о положительном отношении Трампа к Гитлеру

Нью-Йорк, 8 июля. Основатель Третьего рейха Адольф Гитлер «сделал много хорошего». Такого мнения якобы придерживается экс-президент США Дональд Трамп, сообщил телеканал CNN.

Он сослался на отрывки из готовящейся книги журналиста Майкла Бендера. Представители бывшего американского лидера сразу же опровергли эти заявления.

Репортер утверждает, что во время встречи Трампа с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли в Париже в 2018 году республиканец восхитился деятельностью Гитлера. Германия во времена Третьего рейха «добилась прироста экономических показателей».

«Это абсолютная неправда. Трамп никогда такого не говорил. Это придуманные лживые новости, которые, возможно, исходят от генерала, уволенного за некомпетентность», — заявила официальный представитель Трампа Лиз Харрингтон.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал прокуратуру Нью-Йорка, которая выдвинула обвинения в отношении Trump Organization. Бывший американский лидер назвал эти действия коммунистической диктатурой и «охотой на ведьм».