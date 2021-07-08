Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 05:36
05:35
Армия
Корабли ТОФ поучаствуют в параде ко Дню ВМФ в бухте Золотой Рог Владивостока
05:29
Политика
Россия ожидает от США ответа по проведению саммита «пятерки» Совбеза ООН
05:20
Политика
Лавров отрицает изоляцию России на международной арене
05:18
Политика
Лавров надеется на подписание мирного договора России с Японией
05:16
Общество
Лавров считает своевременной внесенную поправку о запрете искажения истории
05:15
Политика
США проигнорировали предложение России начать диалог по кибербезопасности
05:07
Политика
В НАТО дали Зеленскому ответ на просьбу о вступлении в Альянс
05:03
Экономика
Чубайс назвал два ключевых процесса в экономике России на ближайшие годы
04:58
Политика
Экс-депутат Рады Мураев назвал истерикой поведение Зеленского из-за НАТО
04:56
Общество
Ubisoft создает MMO-проект по вселенной Assassin’s Creed
Все новости

Nature: случаи тромбообразования после вакцинации «Спутником V» отсутствуют

  /   Обновлено: 08 июля 2021 04:25
Общество
Nature: случаи тромбообразования после вакцинации «Спутником V» отсутствуют
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Лондон, 8 июля. Британский научный журнал Nature опубликовал статью о российской вакцине «Спутник V». Случаев тромбообразования во время исследования не нашли.

Статья «Растущее количество свидетельств того, что вакцина Sputnik против COVID-19 безопасна и эффективна» рассказывает об отсутствии нарушений свертываемости крови у привитых людей во всех странах. Препарат одобрен в 67 государствах, передают «Известия».

Автор статьи Бьянка Ногради использовала в материале речь профессора Сколтеха Дмитрия Кулиша на тему тромбообразования, в котором обвиняют векторные вакцины. Но в отличие от других препаратов «Спутник V» состоит из двух разных компонентов, которые повышают иммунный ответ. Согласно данным Института Гамалеи, эффективность составляет 97,6%.

Препарат «Спутник V» поставляется во многие страны мира. На днях новая партия вакцины прибыла в Ливию, сообщил директор службы медицинского обеспечения Министерства здравоохранения переходного Правительства национального единства Мухаммед аль-Хабули.

Вернуться назад

Спутник V тромбы nature
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru