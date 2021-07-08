Nature: случаи тромбообразования после вакцинации «Спутником V» отсутствуют

Лондон, 8 июля. Британский научный журнал Nature опубликовал статью о российской вакцине «Спутник V». Случаев тромбообразования во время исследования не нашли.

Статья «Растущее количество свидетельств того, что вакцина Sputnik против COVID-19 безопасна и эффективна» рассказывает об отсутствии нарушений свертываемости крови у привитых людей во всех странах. Препарат одобрен в 67 государствах, передают «Известия».

Автор статьи Бьянка Ногради использовала в материале речь профессора Сколтеха Дмитрия Кулиша на тему тромбообразования, в котором обвиняют векторные вакцины. Но в отличие от других препаратов «Спутник V» состоит из двух разных компонентов, которые повышают иммунный ответ. Согласно данным Института Гамалеи, эффективность составляет 97,6%.

Препарат «Спутник V» поставляется во многие страны мира. На днях новая партия вакцины прибыла в Ливию, сообщил директор службы медицинского обеспечения Министерства здравоохранения переходного Правительства национального единства Мухаммед аль-Хабули.