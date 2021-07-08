Глава правительства Гаити призвал к спокойствию

Порт-о-Пренс, 8 июля. Ситуация после убийства президента Гаити находится под контролем властей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава правительства страны.

Министр связи страны Франц Экзантус в своем Twitter ранее сообщал, что предполагаемые убийцы главы государства задержаны. Других подробностей министр не уточнил.

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб от огнестрельных ранений, полученных во время нападения на его резиденцию в ночь на 8 июля. По неподтвержденной информации, злоумышленники представились сотрудниками американского Управления по борьбе с наркотиками.