Гарри Кейн стал лучшим игроком футбольного матча Англия — Дания

Лондон, 8 июля. Сборная Англии обыграла команду Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий Гарри Кейн.

Англичане владели преимуществом по ходу матча, однако добыть победу смогли лишь в дополнительное время. Датчане сфолили на Рахиме Стерлинге в своей штрафной площади, из-за чего в их ворота был назначен пенальти. Кейн не смог пробить Каспера Шмейхеля с точки, однако нападающий оказался первым на добивании. Стоит отметить, что голевую атаку англичан в первом тайме тоже начал форвард «Тоттенхэма».

«Мы пока проводим отличный турнир, но впереди еще одна игра. Сыграть финальный матч на домашнем стадионе — невероятное чувство», — прокомментировал результат игры главный герой матча.

Встреча между Англией и Данией прошла 7 июня на стадионе «Уэмбли». Датчане вышли вперед на 30-й минуте, однако уже спустя девять минут английские футболисты восстановили равенство.