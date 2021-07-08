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Гарри Кейн стал лучшим игроком футбольного матча Англия — Дания
Евро 2020
Гарри Кейн стал лучшим игроком футбольного матча Англия — Дания
Global Look Press  /  Cheng Tingting/Xinhua

Лондон, 8 июля. Сборная Англии обыграла команду Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 со счетом 2:1. Победный гол забил нападающий Гарри Кейн.

Англичане владели преимуществом по ходу матча, однако добыть победу смогли лишь в дополнительное время. Датчане сфолили на Рахиме Стерлинге в своей штрафной площади, из-за чего в их ворота был назначен пенальти. Кейн не смог пробить Каспера Шмейхеля с точки, однако нападающий оказался первым на добивании. Стоит отметить, что голевую атаку англичан в первом тайме тоже начал форвард «Тоттенхэма».

«Мы пока проводим отличный турнир, но впереди еще одна игра. Сыграть финальный матч на домашнем стадионе невероятное чувство», прокомментировал результат игры главный герой матча.

Встреча между Англией и Данией прошла 7 июня на стадионе «Уэмбли». Датчане вышли вперед на 30-й минуте, однако уже спустя девять минут английские футболисты восстановили равенство.

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