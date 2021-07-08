Маленькие бурундуки были спасены от смерти новосибирскими дачниками

Новосибирск, 8 июля. Детеныши бурундука оказались в переполненной водой ванной на одной из новосибирских дач и не смогли выбраться из нее собственными силами. Помощь животным оказали местные жители.

Неравнодушные граждане заметили троих бурундуков в старом корыте, заполненном дождевой водой. Спасители молниеносно отреагировали на опасность и вытащили детенышей при помощи лопаты и деревянной палки, сообщает аккаунт «arishma_ecowalk» в instagram.

Ранее кубанские волонтеры вызволили из сетей трех дельфинов. Отдыхавшие на пляже люди заметили попавших в ловушку животных недалеко от поселка Широкая Балка. Млекопитающие запутались в рыболовных сетях.