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Пушков оценил слова экс-посла Украины в США Чалого о союзниках страны
Политика
Пушков оценил слова экс-посла Украины в США Чалого о союзниках страны
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 8 июля. Сенатор Совфеда Алексей Пушков согласился со словами экс-посла Украины Александра Чалого о том, что у Киева на самом деле нет союзников.

Бывший поверенных в делах Украины в Соединенных Штатах заявил, что у его страны нет союзников, указав при этом, что никто из нынешних партнеров не готов «рядом умирать и оказывать военную помощь». С этим утверждением о геополитическом положении Киева согласился сенатор Совфеда Алексей Пушков.

«Это верно: ни Франция, ни ФРГ, ни США не готовы воевать за Украину. И Зеленскому надо расстаться с иллюзиями, если они у него есть», написал Пушков.

Парламентарий также отметил, что среди близких партнеров у Украины есть только Литва. Однако вся поддержка от Вильнюса Киеву заканчивается на «закатывании истерики» в ПАСЕ и требования новых антироссийских санкций.

Ранее Пушков усомнился в отмене санкций США против РФ. Причиной сомнений послужило то, что большинство ограничений Вашингтон ввел на законодательном уровне.

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Алексей Пушков украина Александр Чалый
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