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Япония вводит режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19
Происшествия
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19
pixabay.com

Токио, 8 июля. Режим ЧС объявлен на территории Токио из-за роста заболеваемости COVID-19. Его действие охватит время проведения Олимпийских игр в стране.

Режим ЧС вводится с понедельника и продлится до 22 августа. Такое решение было принято на заседании экспертной комиссии в Токио, о чем сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, координирующий работу центрального штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм «дельта», объяснил он.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса часть соревнований в рамках Олимпиады может пройти без присутствия зрителей.

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япония олимпиада режим чс коронавирус
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