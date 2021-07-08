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Опрос: почти половина россиян невнимательно читает трудовые договоры

  /   Обновлено: 08 июля 2021 03:21
Общество
Опрос: почти половина россиян невнимательно читает трудовые договоры
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Москва, 8 июля. Жители России при устройстве на работу невнимательно изучают трудовые договоры. К такому выводу пришли 48% опрошенных компаний.

Опрос проводился Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ и Аналитическим центром НАФИ. Согласно исследованию, девять процентов респондентов считают, что россияне вообще не читают трудовые договоры, еще 37% уверены в обратном, передают «Известия».

Отношение к договорам может отличаться в зависимости от направления деятельности компании. Представители сфер недвижимости отмечают, что их документы изучают почти всегда. Некоторые сотрудники не уделяют им должного внимания, так как считают простой формальностью.

Трудоустроившиеся сотрудники вправе уволиться из компании без отработок и в день подачи заявления. К таким случаям относят службу в армии, поступление в образовательную организацию или нарушение норм Трудового кодекса со стороны руководителя.

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работа опрос трудовой договор
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