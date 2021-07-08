Пилоты Ту-160 и Ту-95МС выполнили учебные пуски крылатых ракет в Арктике

Москва, 8 июля. Экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС во время учебных маневров выпустил крылатые ракеты по мишеням на полигоне в Арктике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Учебно-боевые запуски ракет с бортов дальних стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС прошли в штатном режиме. Цели, имитирующие условного противника, были успешно поражены на арктическом полигоне.

Ранее ВКС РФ поднимали в небо истребитель Су-30СМ для сопровождения американского самолета-разведчика RC-135 над Охотским морем. Перехватом и сопровождением борта ВВС США занялись дежурные силы сил ПВО Восточного военного округа.