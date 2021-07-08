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Грамотное ведение бюджета поможет сэкономить деньги
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Грамотное ведение бюджета поможет сэкономить деньги
Экономика
Грамотное ведение бюджета поможет сэкономить деньги
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Москва, 8 июля. Основными причинами неудач в экономии средств является отсутствие финансовой грамотности и нехватка денег на покрытие базовых потребностей, сообщила психолог Юлия Зюганова.

Специалист утверждает, что человеку прежде всего нужно обладать финансами, которые могут покрыть растраты на базовые потребности. К ним относится еда, коммунальные услуги и проезд на транспорте, передает агентство "Прайм".

Также в повседневной жизни следует полагаться на финансовую грамотность, чтобы не допустить лишней растраты денег. Самым эффективным способом служит откладывание 20% финансов при получении заработной платы.

Ранее психолог Наталья Наумова объяснила, зачем давать ребенку карманные деньги. Прежде всего такой подход требуется для воспитания уверенности и самостоятельности.

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бюджет деньги экономия
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