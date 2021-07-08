Правоохранители задержали возможных убийц президента Гаити

Порт-о-Пренс, 8 июля. Сотрудники полиции задержали предполагаемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом написал министр связи страны Франц Экзантус в своем Twitter.

Экзантус отметил, что национальная полиция взяла под стражу людей, которые могут быть причастны к убийству президента. Других подробностей министр не уточнил.

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб от огнестрельных ранений, полученных во время нападения на свою резиденцию в ночь на 8 июля. По неподтвержденной информации, злоумышленники представились сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками.