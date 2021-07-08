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Путин запретил переносить сроки модернизации БАМа и Транссиба
Экономика
Путин запретил переносить сроки модернизации БАМа и Транссиба
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин, заслушивая доклад правительства, потребовал не сдвигать сроки окончания работ по модернизации БАМа и Транссиба.

Он отметил, что в случае нехватки строителей необходимо привлекать военных железнодорожников. России, по словам Путина, надо «притапливать бескорыстную любовь к денежным знакам», в том числе у строителей.

Кроме того, российский лидер заявил, что БАМ и Транссиб являются экономически выгодными проектами. Таким образом вложенные в них деньги окупятся.

Ранее лидер России поручил «Газпрому» подготовиться к газификации городов. В первую очередь это нужно сделать в тех населенных пунктах, которые считаются экологически неблагополучными.

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Владимир Путин транссиб бам
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