Путин запретил переносить сроки модернизации БАМа и Транссиба

Москва, 8 июля. Президент России Владимир Путин, заслушивая доклад правительства, потребовал не сдвигать сроки окончания работ по модернизации БАМа и Транссиба.

Он отметил, что в случае нехватки строителей необходимо привлекать военных железнодорожников. России, по словам Путина, надо «притапливать бескорыстную любовь к денежным знакам», в том числе — у строителей.

Кроме того, российский лидер заявил, что БАМ и Транссиб являются экономически выгодными проектами. Таким образом вложенные в них деньги окупятся.

Ранее лидер России поручил «Газпрому» подготовиться к газификации городов. В первую очередь это нужно сделать в тех населенных пунктах, которые считаются экологически неблагополучными.