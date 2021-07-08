Заболевшим COVID-19 аллергикам посоветовали продолжать базисное лечение

Москва, 8 июля. Людям с аллергией, которые заразились коронавирусом, нельзя прекращать базисную терапию основного лечения. Об этом заявил заслуженный работник здравоохранения РФ Юрий Мизерницкий.

Ежегодно 8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. На момент обострения у людей повышается чувствительность к воздействию факторов окружающей среды. В этот период аллергикам не рекомендуется вакцинироваться. Процедуру проходить следует только на стадии ремиссии и после консультации врача, передает РИА Новости.

«Заболевшим коронавирусом аллергикам ни в коем случае не следует прекращать базисную терапию основного заболевания, а может быть, даже надо усилить ее, посоветовавшись с врачом», — отметил Мизерницкий.

Аллергики, по мнению директора Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитова, реже болеют COVID-19. Аллергия не влияет на развитие осложнений при коронавирусе и не провоцирует тяжелое течение болезни, отметил специалист.