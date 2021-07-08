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Премьер-министр Гаити Жозеф пообещал провести всеобщие выборы в срок
Политика
Премьер-министр Гаити Жозеф пообещал провести всеобщие выборы в срок
Федеральное агентство новостей  /  Алексей Буров

Порт-о-Пренс, 8 июля. Всеобщие выборы, запланированные на 26 сентября в Гаити, переноситься не будут. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф.

Клод Жозеф провел телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Всеобщие выборы, намеченные на 26 сентября, состоятся в соответствии с утвержденным ЦИК графиком.

«Глава правительства обещает установить диалог с участниками политической жизни страны, чтобы успокоить социально-политическую обстановку и способствовать проведению инклюзивных и заслуживающих доверия выборов», — говорится в сообщении канцелярии Жозефа.

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в ночь на 7 июля. По словам исполняющего обязанности премьер-министра, глава государства умер в результате ранения огнестрельным оружием. Республика вводит национальный траур, который продлится с 8 по 22 июля.

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