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Российских военных задействуют в тушении лесных пожаров
Армия
Российских военных задействуют в тушении лесных пожаров
stat.mil.ru/  /  Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 8 июля. Резервные пожарные команды появятся в военных округах для оказания помощи местным властям в борьбе с лесными пожарами. Такое решение приняли в Минобороны РФ.

Бороться с огнем могут привлечь силы железнодорожных войск, войска радиационной, химической и биологической защиты, бульдозеры, экскаваторы и авторазливочные станции пожаротушения, передают «Известия». Военных уже привлекали к тушению лесных пожаров. Для ликвидации возгорания в Оренбургской области выделили самолеты Ил-76. Кроме армии нужно задействовать и другие силовые ведомства, считает доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Лесные пожары продолжают бушевать на территории России. По состоянию на 6 июля спасатели ликвидировали 97 возгораний на площади 8768 га. Большая часть из них приходится на Якутию, отметили в Авиалесоохране.

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