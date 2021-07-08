Российских военных задействуют в тушении лесных пожаров

Москва, 8 июля. Резервные пожарные команды появятся в военных округах для оказания помощи местным властям в борьбе с лесными пожарами. Такое решение приняли в Минобороны РФ.

Бороться с огнем могут привлечь силы железнодорожных войск, войска радиационной, химической и биологической защиты, бульдозеры, экскаваторы и авторазливочные станции пожаротушения, передают «Известия». Военных уже привлекали к тушению лесных пожаров. Для ликвидации возгорания в Оренбургской области выделили самолеты Ил-76. Кроме армии нужно задействовать и другие силовые ведомства, считает доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Лесные пожары продолжают бушевать на территории России. По состоянию на 6 июля спасатели ликвидировали 97 возгораний на площади 8768 га. Большая часть из них приходится на Якутию, отметили в Авиалесоохране.