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Посол Италии выступил за содержательный диалог между Россией и Евросоюзом

  /   Обновлено: 08 июля 2021 01:57
Политика
Посол Италии выступил за содержательный диалог между Россией и Евросоюзом
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 июля. Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано выразил надежду, что Евросоюз не станет вводить новые санкции в отношении России.

По его словам, на данный момент Еврокомиссия прорабатывает лишь ряд гипотез. О конкретных планах введения новых рестрикций речи не идет, подчеркнул посол в интервью газете «Известия».

Терраччано поддержал содержательный диалог между сторонами. По его мнению, только таким образом могут быть преодолены противоречия.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков выразил сомнение, что США пересмотрят свое отношение к России. По его мнению, санкционное давление американской стороны будет продолжаться.

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евросоюз диалог паскуале терраччано
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