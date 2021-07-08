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Тела еще восьми погибших при обрушении жилого здания обнаружили во Флориде
Происшествия
Тела еще восьми погибших при обрушении жилого здания обнаружили во Флориде
Global Look Press  /  Miami-Dade Fire Rescue / XinHua

Серфсайд, 8 июля. Общее количество жертв обрушения 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 54 человек. Об этом сообщил мэр города Чарльз Беркетт.

Поисково-спасательная операция длилась 14 дней, за это время сотрудники экстренных служб извлекли из-под обломков 54 тела, около 100 человек все еще считаются пропавшими без вести, передает РИА Новости. Работу специалистов осложняли неблагоприятные погодные условия.

Ранее спасатели объявили родственникам пропавших без вести о завершении поисков. Помощник главы пожарно-спасательной службы Майами Рэй Джадалла констатировал, что шансов выжить больше ни у кого не осталось.

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