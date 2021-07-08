Российские власти обсуждают изменения страховых взносов в ПФР

Москва, 8 июля. Страховые отчисления в пенсионный фонд могут увеличиться, что позволит укрепить ПФР. Такую инициативу обсуждают сейчас в Правительстве России.

Точные параметры увеличения налоговой нагрузки еще уточняются. При этом точно известно, что изменения в законодательстве затронут работодателей, пишет издание «Известия».

«Надо понимать, что взносы в ПФР платят не граждане лично, а их работодатели. Поэтому повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли», — заявил директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.

Нагрузку увеличат на труд высокооплачиваемых сотрудников. По имеющимся данным, изменения затронут всего около семи процентов граждан, или 5 млн человек.

Новые еврооблигации Министерства финансов вскоре могут появиться на российском рынке. Такую возможность допустил глава ведомства Антон Силуанов.