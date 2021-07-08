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Российские власти обсуждают изменения страховых взносов в ПФР
pixabay.com

Москва, 8 июля. Страховые отчисления в пенсионный фонд могут увеличиться, что позволит укрепить ПФР. Такую инициативу обсуждают сейчас в Правительстве России.

Точные параметры увеличения налоговой нагрузки еще уточняются. При этом точно известно, что изменения в законодательстве затронут работодателей, пишет издание «Известия».

«Надо понимать, что взносы в ПФР платят не граждане лично, а их работодатели. Поэтому повышение порога будет означать увеличение нагрузки прежде всего на высокооплачиваемые отрасли», заявил директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.

Нагрузку увеличат на труд высокооплачиваемых сотрудников. По имеющимся данным, изменения затронут всего около семи процентов граждан, или 5 млн человек.

Новые еврооблигации Министерства финансов вскоре могут появиться на российском рынке. Такую возможность допустил глава ведомства Антон Силуанов.

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пенсии правительство налоги
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