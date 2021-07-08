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Украинский экс-дипломат Чалый признал добровольный отказ Киева от Крыма
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Украинский экс-дипломат Чалый признал добровольный отказ Киева от Крыма

  /   Обновлено: 08 июля 2021 01:17
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Политика
Украинский экс-дипломат Чалый признал добровольный отказ Киева от Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Киев, 8 июля. Украинские власти фактически сами отказались от Крыма, считает бывший первый замминистра иностранных дел страны Александр Чалый.

Украина выступила в качестве последнего яблока раздора в противостоянии США и СССР, отметил экс-дипломат. Он добавил, что Москва и Вашингтон отказались признавать определенный статус безопасности Крыма. Однако Киев сам допустил ошибку, отойдя от коллективной договоренности о статусе Украины, что привело к провалу Будапештского меморандума, пояснил Чалый в эфире канала «Наш».

Затем Украина разрушила Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на своей территории. В документе были прописаны положения, согласно которым стороны не могли участвовать в оборонных и других союзах, направленных против друг друга. Чалый добавил, что это соглашение было единственным, в котором закреплялась передача Крыма украинской стороне.

Власти Украины ранее пригрозили остановить подачу пресной воды на территорию Крыма. Однако страна готова обсудить возможность продажи или обмена питьевого ресурса.

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украина Киев крым
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