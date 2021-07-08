Уникальный телескоп появится в России в 2022 году

Москва, 8 июля. Телескоп, который сможет следить за иностранными спутниками, появится в Российской Федерации в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Прибор, строящийся в Алтайском оптико-лазерном центре, сможет получать высокоточные снимки заружбежных и российских спутников. Телескоп введут в эксплуатацию в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что специалисты предприятия намерены создать спутниковую систему связи, которая будет работать на прием сигнала с Луны и дальнего космоса. Объект будет функционировать на орбите Земли.