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Уникальный телескоп появится в России в 2022 году
Наука
Уникальный телескоп появится в России в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 июля. Телескоп, который сможет следить за иностранными спутниками, появится в Российской Федерации в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Прибор, строящийся в Алтайском оптико-лазерном центре, сможет получать высокоточные снимки заружбежных и российских спутников. Телескоп введут в эксплуатацию в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что специалисты предприятия намерены создать спутниковую систему связи, которая будет работать на прием сигнала с Луны и дальнего космоса. Объект будет функционировать на орбите Земли.

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