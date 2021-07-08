Умерла звезда фильма «Степ» Сьюззанн Дуглас

Вашингтон, 8 июля. Американская актриса и звезда киноленты «Степ» Сьюззанн Дуглас скончалась на 65-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на рекламного агента.

Наибольшую популярность Дуглас получила благодаря ролям в картинах «Степ», «Школа рока» и в ситкоме «Быть родителем». За роль в «Степе» артистка стала обладательницей премии NAACP Image Award как лучшая актриса второго плана.

«Она тронула каждого, кто ее знал, и была любима во всех смыслах этого слова», — отметил агент Дуглас.

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