Сийярто назвал венгров самым коренным народом Украины

Будапешт, 8 июля. Венгры проживают на территории Украины несколько веков и являются наиболее коренным народом страны. Так заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Внесение венгров в новый закон Украины о коренных народах позволило бы разрешить противоречия Будапешта и Киева вокруг положения венгерских меньшинств в стране, считает министр. Он напомнил, что некоторые представители этого народа, не покидая пределы одного города, могли бы быть гражданами сразу нескольких стран, включая СССР, Украину, Чехословакию, Словакию и Венгрию.

«Так или иначе венгров в число коренных народов не включили, хотя это могло бы решить нынешнюю ситуацию. Потому что, насколько понимаем, коренные меньшинства имеют те же права, которые были у венгров до всех законодательных изменений», — цитирует Сийярто газета «Известия».

Верховная рада 1 июля приняла закон о коренных народах Украины. В нем прописаны коренные народы страны, сформированные на территории Крыма. Русское население в украинский закон не попало.