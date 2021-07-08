Наркотические вещества из сточных вод могут вызвать зависимость у форели

Лондон, 8 июля. Форель оказалась под угрозой наркотической зависимости из-за попадания веществ в реки и озера. Такое открытие сделали американские ученые.

Причиной распространения запрещенных препаратов в прудах стало попадание в них сточных вод. Наркотические вещества находятся там в таком количестве, что могут вызвать зависимость у некоторых видов форели, передает Journal of Experimental Biology.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняло участие несколько десятков особей форели-кумжи. Специалисты поместили их в аквариум с водой из рек, которая содержала в себе метамфетамин и его производные. На протяжении нескольких недель ученые меняли концентрацию наркотиков, после чего рыбы переплывали в часть бассейна с большим количеством растворенных веществ.

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