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Наркотические вещества из сточных вод могут вызвать зависимость у форели

  /   Обновлено: 08 июля 2021 00:51
Наука
Наркотические вещества из сточных вод могут вызвать зависимость у форели
ФБА «Экономика сегодня»  /  Борис Гришин

Лондон, 8 июля. Форель оказалась под угрозой наркотической зависимости из-за попадания веществ в реки и озера. Такое открытие сделали американские ученые.

Причиной распространения запрещенных препаратов в прудах стало попадание в них сточных вод. Наркотические вещества находятся там в таком количестве, что могут вызвать зависимость у некоторых видов форели, передает Journal of Experimental Biology.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняло участие несколько десятков особей форели-кумжи. Специалисты поместили их в аквариум с водой из рек, которая содержала в себе метамфетамин и его производные. На протяжении нескольких недель ученые меняли концентрацию наркотиков, после чего рыбы переплывали в часть бассейна с большим количеством растворенных веществ.

Ранее диетолог Круглова посоветовала россиянам покупать рыбу глубокой заморозки. По ее словам, такой продукт куда безопаснее для здоровья потребителя, ведь с меньшей вероятностью там могут содержаться опасные паразиты.

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наркотики продукты форель
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