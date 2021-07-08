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Новая железная дорога в сторону Тихого океана может появиться в России
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Новая железная дорога в сторону Тихого океана может появиться в России
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 8 июля. Компания «Эльгауголь» предложила отстроить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения к Тихому океану. Проект обсуждают с РЖД.

«Эльгауголь» построит отдельную ветку железной дороги, если компании предоставят возможность вывозить уголь, отметил глава РЖД Олег Белозеров. Вариант прорабатывается и обсуждается с президентом РФ Владимиром Путиным и правительством.

«Если это целесообразно делайте и это. Но надо что-то делать, нельзя просто сидеть», отметил Путин.

ОАО «Российские железные дороги» планирует скорректировать долгосрочную программу развития до 2025 года. Холдинг обязался выполнить поставленные правительством цели и задачи в ближайшие годы, отметил первый замдиректора РЖД Вадим Михайлов.

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железная дорога тихий океан эльгауголь
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