Новая железная дорога в сторону Тихого океана может появиться в России

Москва, 8 июля. Компания «Эльгауголь» предложила отстроить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения к Тихому океану. Проект обсуждают с РЖД.

«Эльгауголь» построит отдельную ветку железной дороги, если компании предоставят возможность вывозить уголь, отметил глава РЖД Олег Белозеров. Вариант прорабатывается и обсуждается с президентом РФ Владимиром Путиным и правительством.

«Если это целесообразно — делайте и это. Но надо что-то делать, нельзя просто сидеть», — отметил Путин.

ОАО «Российские железные дороги» планирует скорректировать долгосрочную программу развития до 2025 года. Холдинг обязался выполнить поставленные правительством цели и задачи в ближайшие годы, отметил первый замдиректора РЖД Вадим Михайлов.