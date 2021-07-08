Спасатели завершили поиск пропавших без вести при обрушении дома во Флориде

Серфсайд, 8 июля. Поисково-спасательная операция на руинах обрушенного жилого дома завершилась во Флориде. Об этом родственникам пропавших без вести сообщили власти Майами.

Поиски жертв обрушения 12-этажного здания продолжались 14 дней. За это время были обнаружены тела 36 человек, около 100 американцев до сих пор не найдены, передает New York Times. Работу экстренных служб осложняли неблагоприятные погодные условия.

Устоявшую часть рухнувшего жилого дома ранее взорвали из-за угрозы обрушения. В связи с этим поисково-спасательную операцию ненадолго останавливали.