Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 01:07
01:05
Общество
Сийярто назвал венгров самым коренным народом Украины
00:55
Экономика
Новая железная дорога в сторону Тихого океана может появиться в России
00:51
Наука
Наркотические вещества из сточных вод могут вызвать зависимость у форели
00:49
Происшествия
Спасатели завершили поиск пропавших без вести при обрушении дома во Флориде
00:44
Евро 2020
Гол Кейна помог сборной Англии обыграть Данию и пройти в финал Евро-2020
00:40
Экономика
«Пятерку» в заводском состоянии продают за 3 млн рублей в Тольятти
00:22
Экономика
УАЗ показал фотографию нового кемпера на базе модели «Профи»
00:13
Шоу-бизнес
Продюсер Пригожин спрогнозировал поведение рекламодателей Моргенштерна после суда
00:05
Общество
ФАН рассказывает, как в Симферополе отпразднуют День семьи, любви и верности
00:02
Общество
Из Симферополя в Евпаторию за 35 минут: в Крыму рассказали о новой скоростной дороге
Все новости

Спасатели завершили поиск пропавших без вести при обрушении дома во Флориде

  /   Обновлено: 08 июля 2021 00:55
Происшествия
Спасатели завершили поиск пропавших без вести при обрушении дома во Флориде
Global Look Press  /  Miami-Dade Fire Rescue / XinHua

Серфсайд, 8 июля. Поисково-спасательная операция на руинах обрушенного жилого дома завершилась во Флориде. Об этом родственникам пропавших без вести сообщили власти Майами.

Поиски жертв обрушения 12-этажного здания продолжались 14 дней. За это время были обнаружены тела 36 человек, около 100 американцев до сих пор не найдены, передает New York Times. Работу экстренных служб осложняли неблагоприятные погодные условия.

Устоявшую часть рухнувшего жилого дома ранее взорвали из-за угрозы обрушения. В связи с этим поисково-спасательную операцию ненадолго останавливали.

Вернуться назад

обрушение майами поиски
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru