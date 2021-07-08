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«Пятерку» в заводском состоянии продают за 3 млн рублей в Тольятти
Экономика
«Пятерку» в заводском состоянии продают за 3 млн рублей в Тольятти
Невские Новости  /  Александр Гришин

Тольятти, 8 июля. Автомобиль ВАЗ-2105 выставили на продажу за 3 миллиона рублей в Тольятти. «Пятерка» имеет «родной» пробег всего десять километров.

Все двери машины 1998 года производства, кроме водительской и капота, опломбированы. Владелец утверждает, что они никогда не открывались. На сидения надеты черные заводские мешки, боковых наружных зеркал и «дворников» не устанавливалось.

«Новый автомобиль для коллекции или в подарок. [...] на учет не ставился, ПТС, справка-счет, квитанция покупки, экспортный вариант (две шильды на английском языке)», говорится в объявлении.

Автомобиль имеет заводскую комплектацию, предпродажную подготовку не проходил. Салон «пятерки» выполнен в черном цвете, магнитолы нет.

Бывший гонщик Михаил Красинец ранее открыл музей советских автомобилей под открытым небом рядом с деревней Черноусово в Тульской области. В коллекцию входит 350 машин разных марок.

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продажа пятерка ваз-2105
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