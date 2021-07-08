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Гол Кейна помог сборной Англии обыграть Данию и пройти в финал Евро-2020
Евро 2020
Гол Кейна помог сборной Англии обыграть Данию и пройти в финал Евро-2020
Global Look Press  /  Cheng Tingting/Xinhua

Лондон, 8 июля. Матч 1/2 финала чемпионата Европы по футболу Англия — Дания завершился победой команды Гарета Саутгейта со счетом 2:1.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Счет в матче открыл датский полузащитник Миккель Дамсгор. Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд не смог отразить его удар со штрафного. В конце первого тайма подопечным Саутгейта удалось отыграться благодаря автоголу в исполнении Симона Кьера.

Таким образом, основное время завершилось со счетом 1:1. В овертайме английской сборной удалось дожать соперника. Победный мяч забил форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

В финале Евро-2020 англичане сыграют с итальянцами. Команда Роберто Манчини ранее обыграла испанцев в серии пенальти.

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футбол англия дания кейн евро-2020
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