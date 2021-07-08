Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 июля 01:06
01:05
Общество
Сийярто назвал венгров самым коренным народом Украины
00:55
Экономика
Новая железная дорога в сторону Тихого океана может появиться в России
00:51
Наука
Наркотические вещества из сточных вод могут вызвать зависимость у форели
00:49
Происшествия
Спасатели завершили поиск пропавших без вести при обрушении дома во Флориде
00:44
Евро 2020
Гол Кейна помог сборной Англии обыграть Данию и пройти в финал Евро-2020
00:40
Экономика
«Пятерку» в заводском состоянии продают за 3 млн рублей в Тольятти
00:22
Экономика
УАЗ показал фотографию нового кемпера на базе модели «Профи»
00:13
Шоу-бизнес
Продюсер Пригожин спрогнозировал поведение рекламодателей Моргенштерна после суда
00:05
Общество
ФАН рассказывает, как в Симферополе отпразднуют День семьи, любви и верности
00:02
Общество
Из Симферополя в Евпаторию за 35 минут: в Крыму рассказали о новой скоростной дороге
Все новости

УАЗ показал фотографию нового кемпера на базе модели «Профи»

  /   Обновлено: 08 июля 2021 00:22
Экономика
УАЗ показал фотографию нового кемпера на базе модели «Профи»
uaz-business.ru  /  Ульяновский автомобильный завод

Москва, 8 июля. Новый дом на колесах с душем и подъемной кроватью появится среди продукции Ульяновского автомобильного завода. Снимок кемпера на базе «УАЗ-Профи» появился в соцсетях компании.

Автодом будет оборудован туалетом, душем, складным диваном, подъемной кроватью и кухней. Кузов рассчитывают выполнить из стеклопластика. Крыша будет подниматься, благодаря чему сверху автомобиля появится еще одно спальное место. Технические подробности новинки пока неизвестны.

УАЗ ранее представил новый дизайн знаменитой «буханки». Пользователи Сети назвали обновленный вид УАЗ-452 футуристичным, но отметили, что автомобиль все же сохранил свои характерные черты.

Вернуться назад

уаз профи кемпер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru