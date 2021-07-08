УАЗ показал фотографию нового кемпера на базе модели «Профи»

Москва, 8 июля. Новый дом на колесах с душем и подъемной кроватью появится среди продукции Ульяновского автомобильного завода. Снимок кемпера на базе «УАЗ-Профи» появился в соцсетях компании.

Автодом будет оборудован туалетом, душем, складным диваном, подъемной кроватью и кухней. Кузов рассчитывают выполнить из стеклопластика. Крыша будет подниматься, благодаря чему сверху автомобиля появится еще одно спальное место. Технические подробности новинки пока неизвестны.

УАЗ ранее представил новый дизайн знаменитой «буханки». Пользователи Сети назвали обновленный вид УАЗ-452 футуристичным, но отметили, что автомобиль все же сохранил свои характерные черты.