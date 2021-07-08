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Росгвардейцы Ульяновска «задержали» девушку, чтобы выдать ее замуж за коллегу
Общество
Росгвардейцы Ульяновска «задержали» девушку, чтобы выдать ее замуж за коллегу
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю  / 

Ульяновск, 8 июля. В День семьи, любви и верности один из экипажей Управления Росгвардии по Ульяновской области инсценировал задержание местной жительницы. Лишь спустя пару минут напуганная девушка поняла, что стала участницей организованного представления.

В роли инициатора мероприятия выступил старший полицейский вневедомственной охраны Никита Кирилин. Молодой человек признается, что он очень хотел сделать своей девушке предложение самым необычным способом.

«Мне очень хотелось задать главный вопрос каким-то необычным способом. Я просматривал видеоролики с разными вариантами и делился своими намерениями с друзьями. В один день решил обратиться за помощью к своим товарищам по службе», — поделился Никита.

Росгвардейцы Ульяновска «задержали» девушку, чтобы выдать ее замуж за коллегу
73.rosguard.gov.ru  / Пресс-служба Управления Росгвардии по Ульяновской области

Коллеги охотно откликнулись на просьбу сослуживца. Во время прогулки по территории парка к девушке подошли сотрудники Росгвардии и попросили ее пройти к служебному автомобилю для установления личности. Ничего не подозревающая героиня инсценировки подчинилась требованиям правоохранителей и проследовала за ними.

Именно там ее и поджидал будущий муж с букетом цветов, золотым кольцом и предложением руки и сердца.

Росгвардейцы Ульяновска «задержали» девушку, чтобы выдать ее замуж за коллегу
73.rosguard.gov.ru  / Пресс-служба Управления Росгвардии по Ульяновской области

Впечатленная необычным способом признания в чувствах девушка ответила убедительным согласием. На следующий день пара планирует подать заявление в ЗАГС.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники Росгвардии ликвидировали 24 авиабомбы на полигоне под Самарой. Установлено, что обнаруженные боеприпасы использовались в годы Великой Отечественной войны.

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