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Не вынесла горя: женщина скончалась на могиле покойной дочери под Волгоградом
Происшествия
Не вынесла горя: женщина скончалась на могиле покойной дочери под Волгоградом
pixabay.com  / 

Волгоград, 8 июля. Без вести пропавшая жительница Среднеахтубинского района Волгоградской области была найдена мертвой. Тело погибшей местные жители обнаружили на кладбище рядом с могилой ее покойной дочери.

В пресс-службе СУ СКР по региону ФАН сообщили, что поиски 54-летней горожанки начались еще 6 июля. В тот день женщина должна была забрать внуков из детского сада, но к вечеру за ними никто не пришел. Тогда воспитатели связались с сыном погибшей, который и обратился за помощью к правоохранителям. 

Спустя два дня поиски были окончены. Тело женщины без признаков жизни нашли на могиле ее дочери, которая скончалась несколькими месяцами ранее — в апреле 2021 года. Следов криминального характера специалистам обнаружить не удалось. По предварительным данным, на почве переживаний у женщины обострилась болезнь сердца, что и стало причиной смерти. Более точный вердикт предстоит вынести судмедэкспертам. 

Ранее ФАН сообщал, что в Забайкалье задержана компания из четырех человек, причастная к убийству 20-летнего юноши. Пьяные злоумышленники до смерти избили жертву, после чего выбросили тело в лесу. 

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