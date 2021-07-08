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Дорожную разметку в Пензе нанесли поверх срезанного асфальта
Общество
Дорожную разметку в Пензе нанесли поверх срезанного асфальта
Федеральное агентство новостей  / 

Пенза, 8 июля. Дорожники столицы Сурского края не дождались ремонта одной из центральных дорог города Пензы и нанесли горизонтальную разметку прямо поверх срезанного асфальта. Снимками с результатом работ торопливых коммунальщиков горожане поделились в соцсетях.

Нелогичность ситуации возмутила и врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. После публикации фотографий он лично посетил ремонтируемый участок, где жестко отчитал ответственных лиц.

«Небольшая поездка по городу закончилась выговором директору департамента ЖКХ города Пензы Максиму Иванкину. На фото — ямы на дороге возле ККЗ, на которые нанесена дорожная разметка. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Абсурдность ситуации зашкаливает. Серьезный разговор прошел с мэром Лузгиным и первым зампредом правительства Кувайцевым, отвечающим за дорожное строительство», — написал глава региона на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

После замечаний губернатора разметка в местах ремонта была аккуратно «закрашена» новым асфальтом. 

Дорожную разметку в Пензе нанесли поверх срезанного асфальта
Федеральное агентство новостей  / 

В пресс-службе администрации города ФАН сообщили, что подрядной организации, осуществляющей нанесение разметки, также было сделано замечание. После окончания ремонтных работ белые полосы для разделения транспортных потоков восстановят.

Ранее ФАН писал о последствиях двух страшных потопов в Керчи. Захлестнувшая полуостров стихия нанесла серьезный материальный ущерб сотням домов и построек.

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россия пенза дорога разметка олег мельниченко
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