Продюсер Пригожин спрогнозировал поведение рекламодателей Моргенштерна после суда

Москва, 8 июля. Моргенштерн получил штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Продюсер Иосиф Пригожин спрогнозировал, как эта история может отразиться на рекламодателях музыканта.

Мосгорсуд одобрил решение, которое принял Зюзинский районный суд и назначил Моргенштерну административное наказание. Некоторые после этого инцидента предположили, что рекламодатели отвернутся от рэпера и перестанут с ним сотрудничать. Однако Иосиф Пригожин в беседе с ФАН призвал пока не разбрасываться такими предположениями.

«У нас как: чем больше запрещаешь, тем больше хотят. Запретный плод всегда сладок», — заявил продюсер.

Вероятно, после всех судов рэпер останется в плюсе. Хайп, который он словит на этой истории, только позволит удвоить выручку от продажи билетов на концерты. По словам Пригожина, в этом случае умом Россию не понять.

Бренды, которые платят огромные деньги за то, чтобы их рекламировал Моргенштерн, должны задуматься над поведением рэпера, пропагандирующего употребление наркотических веществ, уверен председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. По его словам, компании должны публично высказать свое мнение по этому поводу.