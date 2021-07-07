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Только одна порода собак способна запомнить около тысячи существительных

  /   Обновлено: 07 июля 2021 23:48
Общество
Только одна порода собак способна запомнить около тысячи существительных
pixabay.com

Лондон, 7 июля. Бордер-колли оказались самыми умными собаками в мире. Этот вывод сделали британские ученые, проанализировавшие способности 40 животных разных пород.

Запоминание существительных дается собакам труднее глаголов, поэтому исследователи решили провести эксперимент именно с первыми. Хозяева каждый день играли со своими питомцами и произносили названия предметов. Только семь собак смогли их запомнить, все животные были породы бордер-колли.

Одному питомцу удалось выучить сразу 37 наименований. Рекордсменом в этом деле был пес Чейзер, который знал около тысячи существительных. Собаки не стало в 2019 году.

Кинолог Евгений Цигельницкий ранее назвал самую опасную категорию бездомных собак. В нее входят одичавшие животные, которые не воспринимают ни своих сородичей, ни человека.

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собаки бордер-колли умные породы
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