Только одна порода собак способна запомнить около тысячи существительных

Лондон, 7 июля. Бордер-колли оказались самыми умными собаками в мире. Этот вывод сделали британские ученые, проанализировавшие способности 40 животных разных пород.

Запоминание существительных дается собакам труднее глаголов, поэтому исследователи решили провести эксперимент именно с первыми. Хозяева каждый день играли со своими питомцами и произносили названия предметов. Только семь собак смогли их запомнить, все животные были породы бордер-колли.

Одному питомцу удалось выучить сразу 37 наименований. Рекордсменом в этом деле был пес Чейзер, который знал около тысячи существительных. Собаки не стало в 2019 году.

Кинолог Евгений Цигельницкий ранее назвал самую опасную категорию бездомных собак. В нее входят одичавшие животные, которые не воспринимают ни своих сородичей, ни человека.