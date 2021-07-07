Правительство Дубая подтвердило взрыв на корабле в порту Джебель-Али

Дубай, 7 июля. Взрыв с последующим пожаром прогремел на корабле, стоящем в порту Джебель-Али. Соответствующую информацию подтвердило местное правительство.

Предварительно установлено, что в результате пожара на судне никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются детали и причины произошедшего.

Местное издание Al-Arabiya со ссылкой на источники ранее сообщило о крупном взрыве на территории порта Джебель-Али в Дубае. Инцидент произошел на судне, которое стояло на якоре.