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Правительство Дубая подтвердило взрыв на корабле в порту Джебель-Али
Происшествия
Правительство Дубая подтвердило взрыв на корабле в порту Джебель-Али
pixabay.com  /  igorovsyannykov

Дубай, 7 июля. Взрыв с последующим пожаром прогремел на корабле, стоящем в порту Джебель-Али. Соответствующую информацию подтвердило местное правительство.

Предварительно установлено, что в результате пожара на судне никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы, устанавливаются детали и причины произошедшего.

Местное издание Al-Arabiya со ссылкой на источники ранее сообщило о крупном взрыве на территории порта Джебель-Али в Дубае. Инцидент произошел на судне, которое стояло на якоре.

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