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«Слова разобрать невозможно»: Пригожин оценил творчество Моргенштерна

  /   Обновлено: 07 июля 2021 23:41
Шоу-бизнес
«Слова разобрать невозможно»: Пригожин оценил творчество Моргенштерна
Из личного архива Иосифа Пригожина

Москва, 7 июля. Мосгорсуд признал законным назначение рэперу Моргенштерну штрафа за пропаганду наркотиков в клипах. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему эта тема так популярна в музыке.

Алишер Моргенштерн получил административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Причиной стали его видеоклипы, в которых суд увидел пропаганду наркотических средств среди молодежи. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН предположил, что запросы аудитории на «чистое» в последнее время снижаются. Именно поэтому появляются различные музыканты вроде Моргенштерна со спорными композициями, или Дани Милохина, который живет за счет скандалов и эпатажного поведения.

«Никому чистое не нужно. Для чистого сегодня места нет. Где его продвигать? Чистое никто не хочет. Мы долгие годы занимались благотворительностью, помогали детям отказникам. Ездили по детским домам, завозили деньги. В одном из таких домов был Даня Милохин много лет назад. Ему тогда было семь лет. Сегодня он вырос, стал взрослым мальчиком», вспомнил Пригожин.

Музыкальный вкус молодежи, по мнению продюсера, должны развивать и даже контролировать родители. Пригожин отметил, что его дети не слушают Моргенштерна и подобных ему исполнителей. Ведь в этих песнях невозможно даже разобрать слов. При этом, возможно, популярный рэпер обладает харизмой и мог бы реализовать себя в кино или театре.

«Но то, что он продает, для нас неприемлемо. Вот смотрите. Моргенштерну 21, а Шнуру почти 50. Смотрите, какие стишки в публичном пространстве он использует», добавил продюсер.

Политолог Эрнест Макаренко назвал Моргенштерна и «пособников», которые продвигают такое творчество, «мерзавцами». По его словам, «разлагающая» деятельность должна наказываться не просто штрафами, а более жесткими санкциями.

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Иосиф Пригожин музыка моргенштерн
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