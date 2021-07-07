Мировые центробанки поделились своими главными страхами

Лондон, 7 июля. Центральные банки множества стран больше всего опасаются инфляции, продолжения кризиса из-за пандемии COVID-19 и увеличения уровня долга. Об этом сообщило агентство Reuters.

Около 30 мировых банков приняли участие в опросе UBS. Больше половины из них считают инфляцию основным риском для глобальной экономики. Около 79% респондентов высказали опасения в связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции. Чуть меньше участников опроса, 71%, заявили о риске, связанном с государственным долгом.

«Инфляция снова становится главным поводом беспокойства для представителей центральных банков. Большинство говорит, что ожидает ее роста, но не до очень высоких уровней. Так что, похоже, у регуляционного сообщества сложилось мнение, что то повышение инфляции, с которым мы сталкиваемся сейчас, временное», — отметил глава подразделения стратегии и консультирования в UBS Массимилиано Кастелли.

Специалисты Национального рейтингового агентства (НРА) ранее спрогнозировали размер годовой инфляции в России. Деятельность Банка России и меры по восстановлению экономики смогут сдержать показатель в пределах 6-6,5%.